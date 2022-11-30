С середины декабря в Краснодарском крае откроют 255 елочных базаров
Ёлки будут продавать на нестационарных точках и новогодних ярмарках
Лидером по количеству праздничных торговых точек станет Краснодар. В столице региона откроют 50 елочных базаров. В Анапе организуют 15 ярмарок, в Новороссийске — 11, в Геленджике — 8.
Всего в преддверии Нового года в крае появятся 190 нестационарных точек для продажи хвойных деревьев и украшений. Кроме того обустроят 65 новогодних ярмарок.
В региональном департаменте потребсферы отметили, что делают упор на качество и безопасность продукции. Также в ведомстве пообещали усилить борьбу с несанкционированной торговлей.
«На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев», — отметил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.
Хвойные деревья на Кубань привезут из питомников Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, Пермского края и других субъектов России.
Елочные базары начнут работать с середины декабря, а закроются в новогоднюю ночь.