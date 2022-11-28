Краснодар попал в рейтинг городов с самыми дешевыми новостройками

Эксперты по недвижимости назвали Краснодар одним из городов с самым доступным жильем

Эксперты по недвижимости компании «Этажи» составили рейтинг городов-миллионников с самыми доступными ценами на новостройки. Краснодар вошел в первую десятку со стоимостью 89,5 тыс. руб за кв. метр.

Также в рейтинг попал Ростов-на-Дону. Там средняя цена за кв. метр составляет 86 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость держится на уровне 65-77 тыс. рублей за кв. метр.

«Очень много факторов, которые влияют на конечную стоимость квадратного метра в каждом регионе, в некоторых случаях причина в уровне покупательской способности, в других — в традиционно сложившейся цене недвижимости, в-третьих — в стоимости земельных участков и ценах на строительные материалы», — сказал директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов с самыми большими скидками на вторичное жилье. Также регион вошёл в число лидеров по количеству сделок на рынке новостроек.