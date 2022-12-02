Сочи, Геленджик и Анапа попали в рейтинг популярных городов для зимнего отдыха

Сервис бронирования Tvil выяснил, в каких городах россияне предпочитают проводить зиму. Лидером рейтинга стал Сочи. На него приходится 12,5% всех бронирований. На втором месте расположилась Красная Поляна, а на третьем — Кисловодск.

Также в рейтинг попали Геленджик и Анапа. Города расположились на 6 и 9 местах. Еще в топе Ялта и Севастополь.

Отмечается, что средняя стоимость номера отеля в Сочи составляет 3,5 тыс. руб. Чаще всего туристы бронируют гостиницы на 5 дней. На такой же срок приезжают в Геленджик и платят примерно 3,1 тыс. руб. за номер. А в Анапе чаще всего останавливаются на 3 дня. Сумма проживания за это время составляет около 10 тыс. руб.

Как писали Юга.ру, на новогодние праздники в пятизвездочных отелях Сочи почти не осталось свободных номеров. Бронирование в отелях горнолыжного кластера составляет 65%.