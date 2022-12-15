Сборы российских кинотеатров упали на 56-70%. Узнали, как дела у краснодарских

Также уточняется, что многие кинотеатры сократили показы в рабочие дни и демонстрируют кино только по выходным из-за отсутствия материала для показа. В пандемию им удалось выжить благодаря мерам поддержки со стороны государства, которых сейчас нет.

В документе, подписанном главой комитета Совфеда Андреем Кутеповым, говорится, что при таком уровне падения кинотеатры не могут содержать здания, выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию.

В комитете считают, что выходом может стать использование принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав. Ещё вариант — показывать иностранные фильмы без лицензионных договоров с правообладателями, но с выплатой им вознаграждения.

Журналистка Юга.ру поговорила с руководителем по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андреем Поповым. По его словам, если сравнивать с 2019 годом, то сборы у сети упали — до 80%.

«В ноябре был лучший уикенд за 2022 год. Однако даже его показатель — самый заурядный для допандемийного периода. «Сердце Пармы» и остальные российские фильмы в октябре-ноябре сделали действительно большую кассу и подарили нам надежду на хорошие сборы. Потом был снова спад. А вот любимая франшиза «Ёлки 9», как бы ее не хейтили, хорошо стартовала и собирает кассу», — рассказал Андрей Попов.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), кинотеатры Краснодарского края заработали 12 млн 237 тыс. рублей на показе «Ёлки 9». Регион возглавил рейтинг сборов в прокате, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. За две недели сеансы посетили 36 тыс. жителей, а сам фильм показывали 2 тыс. 210 раз.

Согласно статистике, которую он приводит, в России уже закрыто более 700 залов . Так, в марте текущего года прекратил работу кинотеатр сети «Киномакс», который находился в ТРЦ «Галерея-Краснодар».

«В пандемийный период мы регулярно устраивали профилактический осмотр кинооборудования. Бросать его нельзя, иначе всё погубим. Российского контента, который сейчас выходит, просто не хватает. Около 100 российских фильмов вышли в прокат за первые девять-десять месяцев 2022 года, из них окупились только 10 . Постепенно кредит доверия к российскому кино растет. Но надо понимать, что сейчас выходят фильмы, производство которых запустили два-три года назад.

Около 15 млрд рублей дали продюсерам на производство новых лет, но они начнут выходить только в конце 2023 года. Сейчас индустрия столкнулась с тем, что, чтобы насытить кинопрокатный рынок, нужно в год производить 350-400 фильмов. У наших киностудий таких технических возможностей нет», — пояснил Андрей Попов.

Ещё до 2019 года сеть «Монитор» начала превращать кинотеатры в центры событий. Уже тогда было понимание, что предстоит серьёзная конкуренция с онлайн-кинотеатрами, и нужно что-то предпринимать. В период пандемии, когда все сидели дома, это стало ясно на 100%.

«А когда Голливуд ушёл, стало проблемой привлекать зрителей в кинотеатры. Реклама стоит дорого, её могут позволить только крупные студии, например, «Дисней». Но вот на улицах появились постеры наших фильмов «Одна» и «Сердце Пармы». Люди их увидели и стали приходить к нам. Но в основном они, конечно, всё ещё посещают кинотеатры, чтобы просто развлечься, не зная, что будут смотреть.

Каждый уикенд у нас идет минимум 30 фильмов — доступны практически любая страна и жанр. Выбрать есть действительно из чего. Показываем и артхаус, делаем различные прямые трансляции. Также предлагаем залы в аренду, и не только для просмотров своих видео или репертуарных фильмов, но также для проведения тренингов, мастер-классов и каких-то торжественных мероприятий», — добавил Попов.

Как писали Юга.ру, в 2023 году в Анапе, Геленджике и Сочи снимут фильм об «Иванушках International». В нём они сыграют самих себя.