Для реконструкции «Авроры» в Краснодаре ищут новых подрядчиков

Реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре приостановили. Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкционной торговой политики, сообщил «Блокнот Краснодара».

Также из европейских стран должны были закупать материалы для строительства. Из-за санкций это стало невозможно. Поэтому теперь инвестор ищет новых подрядчиков и поставщиков.

Юга.ру рассказывали, что «Аврору» планировали реконструировать с 2014 года. Тогда на реставрацию фасада планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года глава департамента по архитектуре и градостроительству края Юрий Рысин рассказал, что выполнен большой объём работ, но есть задержка финансирования. После этого проект заморозили.

В 2020 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию кинотеатра. В мае того года администрация города и компания «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Проект реконструкции разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар».

Вот так «Аврора» выглядит сейчас: