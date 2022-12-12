Для реконструкции «Авроры» в Краснодаре ищут новых подрядчиков

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Компания Сергея Галицкого не может закончить реконструкцию «Авроры» из-за санкций

Реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре приостановили. Разработкой проектной документации занимались подрядчики из европейских стран, которые теперь не могут выполнять свои обязательства из-за санкционной торговой политики, сообщил «Блокнот Краснодара».

Также из европейских стран должны были закупать материалы для строительства. Из-за санкций это стало невозможно. Поэтому теперь инвестор ищет новых подрядчиков и поставщиков.

Юга.ру рассказывали, что «Аврору» планировали реконструировать с 2014 года. Тогда на реставрацию фасада планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года глава департамента по архитектуре и градостроительству края Юрий Рысин рассказал, что выполнен большой объём работ, но есть задержка финансирования. После этого проект заморозили.

В 2020 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию кинотеатра. В мае того года администрация города и компания «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Проект реконструкции разработали специалисты архитектурного бюро GMP, которое проектировало стадион и парк «Краснодар». 

Вот так «Аврора» выглядит сейчас:

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре на 119 млн рублей подорожало благоустройство Николаевского бульвара. Теперь стоимость составляет 379 млн рублей.

Аврора Благоустройство Краснодар Сергей Галицкий

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Для реконструкции «Авроры» в Краснодаре ищут новых подрядчиков
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