Мобилизованного отца троих детей из Ростовской области вернули домой

Житель Азова Ростовской области с тремя несовершеннолетними детьми на иждивении вернули домой после обращения жены

О решении вернуть его домой стало известно 23 ноября, когда об этом рассказал депутат Госдумы Антон Гетта. Мужчине нужно было показать документы о том, что все трое детей находятся на его иждивении.

Депутат обратился к губернатору Ростовской области и по совместительству председателю региональной призывной комиссии по мобилизации Василию Голубеву. Решение призывной комиссии отменили.