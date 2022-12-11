Мобилизованного отца троих детей из Ростовской области вернули домой
Житель Азова Ростовской области с тремя несовершеннолетними детьми на иждивении вернули домой после обращения жены
О решении вернуть его домой стало известно 23 ноября, когда об этом рассказал депутат Госдумы Антон Гетта. Мужчине нужно было показать документы о том, что все трое детей находятся на его иждивении.
Депутат обратился к губернатору Ростовской области и по совместительству председателю региональной призывной комиссии по мобилизации Василию Голубеву. Решение призывной комиссии отменили.
«Я уже не верила в справедливость»:
9 декабря тот же депутат сообщил о возвращении ошибочно мобилизованного домой. Гетта опубликовал ответ штаба Южного военного округа, где указано, что по федеральному закону 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» гражданам с тремя несовершеннолетними детьми на иждивении отсрочка не предоставлялась, поэтому нарушений в действиях военного комиссариата Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской области не было. Однако в октябре генштаб ВС РФ разрешил отсрочки от мобилизации этой группе граждан.
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