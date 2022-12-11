Мобилизованного отца троих детей из Ростовской области вернули домой

Ростовская область

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  • Армейские ботинки © Фото Brian Merrill, pixabay.com
    Армейские ботинки © Фото Brian Merrill, pixabay.com

Житель Азова Ростовской области с тремя несовершеннолетними детьми на иждивении вернули домой после обращения жены

О решении вернуть его домой стало известно 23 ноября, когда об этом рассказал депутат Госдумы Антон Гетта. Мужчине нужно было показать документы о том, что все трое детей находятся на его иждивении.

Депутат обратился к губернатору Ростовской области и по совместительству председателю региональной призывной комиссии по мобилизации Василию Голубеву. Решение призывной комиссии отменили.

«Я уже не верила в справедливость»:

9 декабря тот же депутат сообщил о возвращении ошибочно мобилизованного домой. Гетта опубликовал ответ штаба Южного военного округа, где указано, что по федеральному закону 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» гражданам с тремя несовершеннолетними детьми на иждивении отсрочка не предоставлялась, поэтому нарушений в действиях военного комиссариата Неклиновского и Мясниковского районов Ростовской области не было. Однако в октябре генштаб ВС РФ разрешил отсрочки от мобилизации этой группе граждан.

Сейчас жительница Славянска-на-Кубани Евгения Сапрыкина пытается вернуть домой мобилизованного мужа. Женщина одна не справляется с ребёнком-инвалидом.

Ксения Абрамова, жена мобилизованного с травмами спины, пытается вернуть его из зоны СВО через суд.

Армия Василий Голубев Частичная мобилизация для СВО

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