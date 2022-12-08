В Молодежном микрорайоне Краснодара отключили тепло и всю воду из-за крупной аварии

В Краснодаре жители домов на Ейском шоссе остались без холодной и горячей воды и отопления

Как сообщали Юга.ру, 7 декабря жители ЖК «Молодежный» на Ейском шоссе пожаловались на «еле-еле теплые батареи» и отсутствие горячей воды. В тот же день мэрия провела совещание с теплоснабжающими организациями, те заявили, что готовы к холодам.

8 декабря житель микрорайона Сергей рассказал Юга.ру, что сегодня отключили всю воду и тепло. Он добавил, что управляющая компания не смогла назвать сроки подачи тепла и воды, потому что случилась «крупная авария».