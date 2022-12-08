В Молодежном микрорайоне Краснодара отключили тепло и всю воду из-за крупной аварии
В Краснодаре жители домов на Ейском шоссе остались без холодной и горячей воды и отопления
Как сообщали Юга.ру, 7 декабря жители ЖК «Молодежный» на Ейском шоссе пожаловались на «еле-еле теплые батареи» и отсутствие горячей воды. В тот же день мэрия провела совещание с теплоснабжающими организациями, те заявили, что готовы к холодам.
8 декабря житель микрорайона Сергей рассказал Юга.ру, что сегодня отключили всю воду и тепло. Он добавил, что управляющая компания не смогла назвать сроки подачи тепла и воды, потому что случилась «крупная авария».
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В Молодежном отопление поставляет АО «Краснодартеплосеть». Ранее жители говорили, что компания им либо не отвечала, либо уверяла, что «всё работает в штатном режиме».
Редакции Юга.ру по-прежнему не удается связаться с «Краснодартеплосетью».
5 декабря Юга.ру сообщали, что минимум восемь многоэтажных домов в ЖК «Московский» неделю оставались без отопления. В обоих районах за тепло ответственна «Краснодартеплосеть».