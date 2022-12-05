В Краснодаре минимум восемь многоэтажных домов остаются без отопления неделю
5 декабря жители ЖК «Московский» рассказали об отключении отопления и горячей воды в 16-этажках в районе улицы Котлярова
Утром 5 декабря городские телеграм-каналы написали, что 14 домов в жилом комплексе «Московский» остаются без отопления неделю. Юга.ру связались с жителем Виталием, сообщившим об этом. Он сказал, что точно не знает, в каких домах нет отопления, а 14 домов назвал «по подсчетам в чатах».
Виталий рассказал, что в его доме — Котлярова, 19 — температура батарей не превышала температуру тела всю неделю, с 28 ноября. Со вчерашнего дня в его доме отопления и горячей воды нет полностью.
Виталий пытался связаться с «Южной управляющей компанией», но ее директор Олег Дробаха не объяснил ситуацию, направив в теплоснабжающую организацию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Там ответили, что знают о проблеме, а многочисленные обращения передали в управляющую компанию для решения. В ЕДДС жильцам намекнули, что до понедельника никто ничем не займется, а на последние звонки от ЕДДС директор управляющей компании не отвечает.
Тем временем, в сообществе жильцов ЖК «Московский» отметили еще шесть домов без отопления — Котлярова, 16, 18, 24, Байбакова 6, 12 и Карякина, 19.
В «Южной управляющей компании» редактор Юга.ру дозвонился только дежурному, который отказался давать комментарии для СМИ, но подтвердил жалобы жильцов на отключения.
Отключение отопления редактору Юга.ру подтвердила жительница дома Артюшкова, 5 — он находится в зоне ответственности другой управляющей компании. Это косвенно свидетельствует о том, что проблемы с отоплением вызваны неполадками на стороне АО «Краснодартеплосеть». Жители предположили, что дело в аварии в котельной на улице Генерала Трошева, 22.
Как сообщали Юга.ру, 24 ноября краснодарский производитель обогревателей предложил свои товары жителям Европы — якобы те получат их бесплатно в обмен на публичные извинения перед РФ.