Утром 5 декабря городские телеграм-каналы написали, что 14 домов в жилом комплексе «Московский» остаются без отопления неделю. Юга.ру связались с жителем Виталием, сообщившим об этом. Он сказал, что точно не знает, в каких домах нет отопления, а 14 домов назвал «по подсчетам в чатах».

Виталий рассказал, что в его доме — Котлярова, 19 — температура батарей не превышала температуру тела всю неделю, с 28 ноября. Со вчерашнего дня в его доме отопления и горячей воды нет полностью.

Виталий пытался связаться с «Южной управляющей компанией», но ее директор Олег Дробаха не объяснил ситуацию, направив в теплоснабжающую организацию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Там ответили, что знают о проблеме, а многочисленные обращения передали в управляющую компанию для решения. В ЕДДС жильцам намекнули, что до понедельника никто ничем не займется, а на последние звонки от ЕДДС директор управляющей компании не отвечает.