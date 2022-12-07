Краснодарский край встретил декабрь холодными батареями и повышением тарифов на ЖКХ. Мэрия к холодам готова, а «Краснодартеплосеть» не отвечает на вопросы Юга.ру и жалобы жителей

7 декабря в соцсетях опубликовали очередные жалобы на проблемы с отоплением. На этот раз о «еле-еле теплых батареях» и отсутствии горячей воды заявили жители ЖК «Молодежный» на Ейском шоссе. 5 декабря Юга.ру писали о той же проблеме минимум в восьми домах ЖК «Московского» в районе улицы Зиповской.

В обоих районах отоплением занимается АО «Краснодартеплосеть». Жители говорили, что им либо не удавалось связаться с организацией, либо ее сотрудники отвечали: «всё работает в штатном режиме».

«Краснодартеплосеть» производит и продает тепловую энергию в Краснодарском крае. У компании 28 котельных и 128 км тепловых сетей в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Крымске, Кореновске и поселениях Афипский, Васюринская и Джубга.

Редактор Юга.ру спросил компанию о причинах отключения воды и низкой температуры батарей. На момент публикации ответа нет, дозвониться по всем телефонам, указанным в контактах сайта, не удалось.