В краснодарском ЖК «Молодежный» проблемы с отоплением. На совещании в мэрии сказали, что «зима в этом году будет суровая»
Краснодарский край встретил декабрь холодными батареями и повышением тарифов на ЖКХ. Мэрия к холодам готова, а «Краснодартеплосеть» не отвечает на вопросы Юга.ру и жалобы жителей
7 декабря в соцсетях опубликовали очередные жалобы на проблемы с отоплением. На этот раз о «еле-еле теплых батареях» и отсутствии горячей воды заявили жители ЖК «Молодежный» на Ейском шоссе. 5 декабря Юга.ру писали о той же проблеме минимум в восьми домах ЖК «Московского» в районе улицы Зиповской.
В обоих районах отоплением занимается АО «Краснодартеплосеть». Жители говорили, что им либо не удавалось связаться с организацией, либо ее сотрудники отвечали: «всё работает в штатном режиме».
«Краснодартеплосеть» производит и продает тепловую энергию в Краснодарском крае. У компании 28 котельных и 128 км тепловых сетей в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Крымске, Кореновске и поселениях Афипский, Васюринская и Джубга.
Редактор Юга.ру спросил компанию о причинах отключения воды и низкой температуры батарей. На момент публикации ответа нет, дозвониться по всем телефонам, указанным в контактах сайта, не удалось.
Три дня без горячей воды и надежды на перерасчет:
Днем 7 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов обсудил готовность города к грядущему ухудшению погоды с коллегами и представителями ресурсоснабжающих компаний. Они отчитались о «готовности сил и средств к предстоящим холодам». Сайт мэрии не указал, посетили ли совещание сотрудники «Краснодартеплосети».
«Первые дни декабря показали, что зима в этом году будет суровой. Мы должны быть готовы к любым внештатным ситуациям. И не допустить случаи того, чтобы жители остались без воды, тепла или электричества из-за аварий на сетях. Тем более во время новогодних выходных. Заслушал доклады, но словам верить не намерен. Оценку дадут жители по итогам зимнего периода», — сказал Наумов.
Также он поручил максимально мобилизовать все службы, проверить оборудование, а еще призвал «усилить работу по обеспечению антитеррористической безопасности».
Как сообщали Юга.ру, 12 ноября горячую воду и отопление отключали в 62 многоквартирных домах Краснодара. 27 ноября 17 улиц в центре города оставались без тепла и горячей воды дольше полутора суток. 2 декабря Юга.ру писали о проблемах с отоплением в Новороссийске, где аварии участились из-за износа теплосетей.
Тем временем, краснодарский производитель обогревателей пообещал европейцам свои товары бесплатно в обмен на публичные извинения перед РФ.