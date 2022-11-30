В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ. Рассказываем, на сколько подорожают услуги

В России с 1 декабря повысят цены на услуги ЖКХ. Это произойдет на 8 месяцев раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. В следующий раз тарифы поднимут только в июле 2024 года.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — добавили в ведомстве.

Предельный уровень индексации не превысит 9%. Но итоговое решение будут принимать отдельно в каждом субъекте. Отмечается, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. На сайте фонда правовых и нормативно-технических документов сказано, что в Краснодарском крае средний индекс составит 4,2%.

Также ФАС предложила проиндексировать тарифы на газ на 8,5% для промышленности и населения.

В «Газпром межрегионгаз Краснодар» сообщили, что для жителей всех районов края и федеральной территории Сириус новая цена за газ составит 7,61 руб. за кубический метр. Но есть и исключения. В Краснодаре новая цена составит 6,47 руб., в Славянском районе 7,10 руб., а в Усть-Лабинском районе 6,9 руб.

В пресс-службе мэрии Сочи опубликовали перечень изменения тарифов:

холодная вода вырастет на 5,1 % (с 36,22 до 38,08 руб./м3);

теплоснабжение (отопление и горячая вода) — на 9,4 % (с 3 040,81 до 3 325,48 руб./Гкал);

электроэнергия для населения — на 9,1 % (с 5,50 до 6,00 руб./кВтч для городского населения и с 3,85 до 4,20 руб./кВтч для сельского населения, а также городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками);

услуги регионального оператора по обращению с ТКО — АО «Крайжилкомресурс» по Белореченской зоне деятельности — на 2 % (с 248,73 до 253,60 руб./чел. в месяц для жителей многоквартирных домов);

газ природный — на 8,4% (с 7,02 до 7,61 руб./м3).

Также известно, что в Новороссийске и Геленджике станет дешевле вывоз мусора. Региональный оператор «Эко Юг» сообщил, что тариф снизится на 30 руб. и составит 570 руб. за куб. метр. Таким образом, собственники квартир в многоэтажках будут платить 118 руб., а проживающие в ИЖС — 156 руб..

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края неоднократно сталкивались с проблемами ЖКХ. В пригороде Краснодара регулярно нет холодной воды, а недавно образовалось канализационное озеро. А жители поселка Мичуринского жаловались, что у них нет нормального водоснабжения уже несколько лет.

Серьезные проблемы с водой были в Геленджике. Летом 2020 года из-за засушливой погоды там ограничили подачу воды до шести часов в сутки. Затем это время сократили до полутора часов.