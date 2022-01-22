Шаумянский перевал временно закрыли для автомобилистов

В Туапсинском районе в 12:00 из-за сильного снегопада временно закрыли Шаумянский перевал на трассе Майкоп — Туапсе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на перевале ждут технику для расчистки дороги. Время работ не уточняется.

На перевале дежурят сотрудники ДПС. Водителей просят по возможности отказаться от поездок до стабилизации погоды.