Шаумянский перевал временно закрыли для автомобилистов

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Туапсе
    © Фото пресс-службы мэрии Туапсе

В Туапсинском районе 22 января из-за снега закрыли Шаумянский перевал

В Туапсинском районе в 12:00 из-за сильного снегопада временно закрыли Шаумянский перевал на трассе Майкоп — Туапсе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что на перевале ждут технику для расчистки дороги. Время работ не уточняется.

На перевале дежурят сотрудники ДПС. Водителей просят по возможности отказаться от поездок до стабилизации погоды.

Как писали Юга.ру, 22 января из-за сильного снегопада в Краснодаре временно закрыли аэропорт. А в Калининском районе жители четырех сел остались без электричества.

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