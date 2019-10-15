«Эковахта» выиграла суд по делу о нежелательной организации
Верховный суд Адыгеи отменил штраф в 80 тыс. рублей «Экологической вахте по Северному Кавказу» по делу о ссылках на сайт «Открытой России»
Решение о штрафе Майкопский городской суд вынес в апреле за нарушение «Эковахтой» ст. 20.33 КоАП РФ (Сотрудничество с нежелательной организацией). Организацию обвинили в том, что в аккаунтах «Эковахты» в соцсетях были размещены ссылки на экологические публикации ее активистов Дмитрия Шевченко и Александра Савельева в их личных блогах на сайте «Открытой России».
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«Эковахта» обжаловала это решение. Активисты обратили внимание на допущенные судьей горсуда грубые процедурные нарушения — так, суд был назначен на 9 апреля, а решение датировано 10 апреля. В июне горсуд оставил решение в силе, тогда активисты обратились в Европейский суд по правам человека и в Верховный суд Адыгеи.
10 октября кассационная инстанция Верховного суда РА отменила постановление горсуда и прекратила производство по делу.
Координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха отметил, что это уже седьмое административное дело против организации, выигранное ей в судах Адыгеи за последние три года.
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