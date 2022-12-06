«Ростелеком» начал приём заявок на конкурс для журналистов и блогеров. Победителей познакомят с природой Камчатки
«Ростелеком» объявил о старте конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для региональных представителей медиасферы
На конкурс принимают работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.
В конкурсе могут участвовать материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года.
Куда податься кубанскому журналисту:
Основные номинации:
- печатная пресса;
- телевидение;
- радио и подкасты;
- интернет-СМИ;
- социальные медиа.
Спецноминации:
- «Цифровизация региональных госуслуг» — от Минцифры России;
- «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде;
- «Научпоп про мобилу» — от Tele2.
«Вместе в цифровое будущее — 2022»:
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.
Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture
Стратегический партнер конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.
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