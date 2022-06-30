«Ростелеком» назвал победителей XI конкурса журналистов на юге России

«Ростелеком» подвел итоги XI конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на юге России и определил победителей в номинациях «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа»

Ростелеком подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее» для региональных блогеров и журналистов, которые рассказывают о технологиях, трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. В этом году журналисты из регионов ЮФО и СКФО заявили 465 работ, среди которых заметки, статьи, обзоры, сюжеты, телевизионные программы и радиопередачи, посты в соцсетях, подкасты и другие современные жанры масс-медиа. Традиционно конкурс в качестве стратегического партнера поддержало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, группа «Интерфакс», компания Schneider Electric и целый ряд региональных СМИ.

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Наибольшее количество работ, как и в предыдущие годы, собрала номинация «Интернет-СМИ». По числу участников лидером стала Ростовская область, представители которой подали 112 заявок.

С ростом степени цифровизации юга России расширяется и спектр тем, которым авторы уделяют внимание. В этом году журналисты и блогеры чаще всего освещали кибербезопасность, телемедицину, искусственный интеллект и нейронные сети, работу госуслуг и коммерческих-онлайн сервисов, робототехнику и виртуальных помощников, умные города, цифровые регионы и другие актуальные вопросы цифровизации.

В состав членов жюри регионального этапа XI конкурса журналистов вошли главный редактор городской газеты «Краснодарские известия» Владимир Вербицкий, главный редактор «Деловой газеты. Юг» Дмитрий Волков, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

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«Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ, от федеральных каналов до муниципальных газет. И это объяснимо той ролью, которую она играет в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе «Ростелеком» выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказывают журналисты. Благодаря их работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь. Спасибо, коллеги!» — поблагодарил вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Победители конкурса

Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа».

«Сегодня цифровизация стала неотъемлемой составляющей нашей жизни. С каждым днем появляются новые технологии, автоматизированные решения, умные устройства, цель которых — сделать нашу жизнь эффективнее и удобнее. И большую роль в этом процессе играют представители масс-медиа — журналисты и блогеры, которые рассказывают, показывают и учат правильно применять эти инновации на практике. Наши южные коллеги традиционно занимают активную позицию и уже который год подряд заявляют наибольшее количество публикаций по сравнению с другими регионами России. Радует и то, что растет экспертность и глубина этих публикаций и сюжетов, а также расширяется спектр обсуждаемых тем», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

«Радио и подкасты»: 1 место — Дина Романовская, «Радио Россия» (Ставропольский край), радиопрограмма «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах»;

2 место — Имара Багирова, «Радио Россия» (Республика Дагестан), репортаж о конкурсе для детей «RoboPRO»;

3 место — Инна Панфилова, «FM на Дону» (Ростовская область), радиопрограмма «Хакатон. Время новых ИТ».

«Сегодня мы живем в цифровом обществе. Социальные сети, СМИ, мессенджеры, онлайн-конференции и виртуальные путешествия — мир раздвинул свои границы еще на одно измерение — цифровое. И именно от нас сегодня зависит, каким оно станет в будущем — удобной и безопасной площадкой для решения жизненных задач или источником угроз и тревог. Поэтому конкурс «Ростелекома» фокусирует внимание журналистов на очень важных для нашей страны вопросах и уже более дести лет мы делаем очередной шаг «Вместе в цифровое будущее», — поделился Владимир Вербицкий, член жюри, главный редактор газеты «Краснодарские известия».

Региональные победители, занявшие первые места в основных пяти номинациях, поборются за победу на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут обнародованы осенью в Москве. Южное жюри при подведении региональных итогов конкурса решило отметить спецпризами в каждой из специальных номинаций по три наиболее интересные работы.