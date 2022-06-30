«Ростелеком» назвал победителей XI конкурса журналистов на юге России
«Ростелеком» подвел итоги XI конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на юге России и определил победителей в номинациях «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа»
Ростелеком подвел итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее» для региональных блогеров и журналистов, которые рассказывают о технологиях, трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. В этом году журналисты из регионов ЮФО и СКФО заявили 465 работ, среди которых заметки, статьи, обзоры, сюжеты, телевизионные программы и радиопередачи, посты в соцсетях, подкасты и другие современные жанры масс-медиа.
Традиционно конкурс в качестве стратегического партнера поддержало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, группа «Интерфакс», компания Schneider Electric и целый ряд региональных СМИ.
Станет ли Краснодар цифровым городом:
Наибольшее количество работ, как и в предыдущие годы, собрала номинация «Интернет-СМИ». По числу участников лидером стала Ростовская область, представители которой подали 112 заявок.
С ростом степени цифровизации юга России расширяется и спектр тем, которым авторы уделяют внимание. В этом году журналисты и блогеры чаще всего освещали кибербезопасность, телемедицину, искусственный интеллект и нейронные сети, работу госуслуг и коммерческих-онлайн сервисов, робототехнику и виртуальных помощников, умные города, цифровые регионы и другие актуальные вопросы цифровизации.
В состав членов жюри регионального этапа XI конкурса журналистов вошли главный редактор городской газеты «Краснодарские известия» Владимир Вербицкий, главный редактор «Деловой газеты. Юг» Дмитрий Волков, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.
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«Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ, от федеральных каналов до муниципальных газет. И это объяснимо той ролью, которую она играет в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе «Ростелеком» выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказывают журналисты. Благодаря их работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь. Спасибо, коллеги!» — поблагодарил вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.
Победители конкурса
Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа».
«Печатная пресса»:
- 1 место — Мадина Макоева, газета «Северная Осетия» (Северная Осетия), статья «Будущее или уже настоящее?»;
- 2 место — Евгений Ракуль, журнал «Эксперт-Юг» (Ростовская область), статья «У южных городов есть проблемы с IQ»;
- 3 место — Анастасия Ястремская, газета «Волга» (Астраханская область), статья «На тракторе с ГЛОНАСС».
«Сегодня цифровизация стала неотъемлемой составляющей нашей жизни. С каждым днем появляются новые технологии, автоматизированные решения, умные устройства, цель которых — сделать нашу жизнь эффективнее и удобнее. И большую роль в этом процессе играют представители масс-медиа — журналисты и блогеры, которые рассказывают, показывают и учат правильно применять эти инновации на практике. Наши южные коллеги традиционно занимают активную позицию и уже который год подряд заявляют наибольшее количество публикаций по сравнению с другими регионами России. Радует и то, что растет экспертность и глубина этих публикаций и сюжетов, а также расширяется спектр обсуждаемых тем», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.
«Телевидение»:
- 1 место — Мария Гнездилова, ТРК «Ставропольское телевидение» (Ставропольский край), телепрограмма «Жизнь так устроена. Профессии будущего»;
- 2 место — Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), телепрограмма «Удивительные горцы. Блогер Алка Аварка»;
- 3 место — Егор Китаев, ГТРК «Волгоград» (Волгоградская область), сюжет «Волгоградские студенты создают технологию реабилитации при нарушениях двигательной функции».
«Радио и подкасты»:
- 1 место — Дина Романовская, «Радио Россия» (Ставропольский край), радиопрограмма «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах»;
- 2 место — Имара Багирова, «Радио Россия» (Республика Дагестан), репортаж о конкурсе для детей «RoboPRO»;
- 3 место — Инна Панфилова, «FM на Дону» (Ростовская область), радиопрограмма «Хакатон. Время новых ИТ».
«Интернет-СМИ»:
- 1 место — Павел Лысенко (псевдоним «Антон Перов»), газета «Коммерсант-Юг» (Ростовская область), статья «Электронное раздвоение»;
- 2 место — Светлана Соколова, газета «Армавирский собеседник» (Краснодарский край), статья «На умных фермах — окна в пол, коровам дают минералку, а робот — друг буренки»;
- 3 место — Мадина Оздоева, газета «Ингушетия» (Ингушетия), статья «Обладатели вездесущего синдрома».
«Социальные медиа»:
- 1 место — Вера Волошинова (Ростов-на-Дону), публикация на авторском сайте «Живой Ростов» «Сенсорные дети»;
- 2 место — Анна Дарган (Ставрополь), публикация на платформе «Дзен» «Карта недоступности» Ставрополя поможет устранить архитектурные барьеры в городе»;
- 3 место — Илья Пащенко (Краснодар), публикация на платформе «Дзен» «Искусственный интеллект в мобильной фотографии: быстрее, красивее и качественнее»
«Сегодня мы живем в цифровом обществе. Социальные сети, СМИ, мессенджеры, онлайн-конференции и виртуальные путешествия — мир раздвинул свои границы еще на одно измерение — цифровое. И именно от нас сегодня зависит, каким оно станет в будущем — удобной и безопасной площадкой для решения жизненных задач или источником угроз и тревог. Поэтому конкурс «Ростелекома» фокусирует внимание журналистов на очень важных для нашей страны вопросах и уже более дести лет мы делаем очередной шаг «Вместе в цифровое будущее», — поделился Владимир Вербицкий, член жюри, главный редактор газеты «Краснодарские известия».
Региональные победители, занявшие первые места в основных пяти номинациях, поборются за победу на федеральном этапе конкурса, итоги которого будут обнародованы осенью в Москве.
Южное жюри при подведении региональных итогов конкурса решило отметить спецпризами в каждой из специальных номинаций по три наиболее интересные работы.
Спецноминация «Цифровой стиль жизни»:
- Екатерина Кравченко, газета «Город N», публикация «Ученые ЮФУ разработали электронное «Шестое чувство»;
- Тимур Махалиев, газета «Махачкалинские известия», статья «Цифровые технологии: свобода и новые возможности!»;
- Анна Куликова, ТРК «АТВ-Медиа», сюжет «Как петь, рисовать и танцевать на дистанционке?».
Спецноминация «Умный город для жизни»:
- Елена Мирошникова, ТРК «Ставропольское телевидение», сюжет «Умный Сахалин»;
- Тамерлан Мусаидов, газета «Дагестанская правда», статья «Древний Дербент становится умнее»;
- Залина Губурова, газета «Северная Осетия», публикация «Жить в умном городе комфортно».
Все заявленные на указанные спецноминации работы жюри рассмотрит на федеральном уровне и определит победителей осенью.