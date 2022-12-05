Фонд Дерипаска заплатит 400 тыс. рублей за лучшие публикации о казаках
Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» учредил специальную номинацию в медиа-конкурсе «Искра Юга»
5 декабря стало известно, что «Вольное Дело» направит 400 тыс. рублей на грантовую и призовую поддержку журналистов, пишущих о традиционной казачьей культуре. За нее поборются участники «Искры Юга».
Ее вручают авторам публикаций в СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В жюри входят главные редакторы и руководители южных СМИ. В 2022 году фонд «Вольное Дело» стал генеральным партнером конкурса и учредил в нем специальную номинацию для журналистов, освещающих тему традиционной казачьей культуры.
Публикации в этой номинации будут оценивать по уникальности и художественной ценности текста, качеству работы с источниками, исторической достоверности и оригинальному авторскому взгляду. В плане жанра это может быть как новость о казачьем празднике, так и статья о бытовых обрядах или репортаж из жизни казаков.
Победители номинации получат 50 тыс. рублей за первое место, 30 тыс. — за второе и 20 тыс. — за третье.
Пелагея, Михалков и еще 20 тыс. человек со всей России:
Материал должен быть опубликован и направлен на конкурс не позднее 25 декабря 2022 года. Подать заявку можно на сайте премии. Итоги планируют подвести 27 января 2023-го.
Еще фонд выделит годовой грант в 300 тыс. рублей на серию материалов об истории и традициях кубанского казачества. С помощью гранта фонд намерен привлечь журналистов к освещению казачьей культуры и найти новые способы говорить о ней в современных медиа.
Чтобы подать заявку на грант, надо заполнить электронную форму до 15 января 2023 года. Победителей объявят одновременно с итогами «Искры Юга».
«Казачья культура — уникальный пример того, как люди сумели сохранить и пронести свою самобытность через ряд тяжелейших испытаний: войну на Кавказе, гражданскую войну, расказачивание, сражения Великой Отечественной войны. Многое оказалось безвозвратно утеряно, но пока живы потомки настоящих казаков, у нас есть шанс сохранить эту важнейшую часть культурного кода нашей страны. Мы надеемся, что грант от фонда «Вольное Дело» поможет привлечь к этой работе талантливых авторов, пишущих об историческом наследии нашего региона», — комментирует руководитель фонда «Вольное Дело-Юг» Анна Придня.
В ноябре 2021 года Юга.ру писали о скандале в Кубанском казачьем хоре: танцоры выступили против отделения от основного коллектива и потребовали отставки руководства. После публикации в редакцию обратились ветераны ККХ.