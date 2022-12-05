Фонд Дерипаска заплатит 400 тыс. рублей за лучшие публикации о казаках

5 декабря стало известно, что «Вольное Дело» направит 400 тыс. рублей на грантовую и призовую поддержку журналистов, пишущих о традиционной казачьей культуре. За нее поборются участники «Искры Юга».

Ее вручают авторам публикаций в СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В жюри входят главные редакторы и руководители южных СМИ. В 2022 году фонд «Вольное Дело» стал генеральным партнером конкурса и учредил в нем специальную номинацию для журналистов, освещающих тему традиционной казачьей культуры.

Публикации в этой номинации будут оценивать по уникальности и художественной ценности текста, качеству работы с источниками, исторической достоверности и оригинальному авторскому взгляду. В плане жанра это может быть как новость о казачьем празднике, так и статья о бытовых обрядах или репортаж из жизни казаков.

Победители номинации получат 50 тыс. рублей за первое место, 30 тыс. — за второе и 20 тыс. — за третье.