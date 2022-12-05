Автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. Ремонт на пострадавшей от взрыва стороне завершен

Ранее были открыты две полосы из четырёх

Правую сторону автодорожной части Крымского моста 5 декабря открыли для движения. В пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что заменены все четыре пролёта.

До этого для движения машин были открыты две полосы из четырёх.

Ранее в соцсетях сообщали о скоплении грузовиков на мосту со стороны Керчи.