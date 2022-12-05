Автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. Ремонт на пострадавшей от взрыва стороне завершен
Ранее были открыты две полосы из четырёх
Правую сторону автодорожной части Крымского моста 5 декабря открыли для движения. В пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что заменены все четыре пролёта.
До этого для движения машин были открыты две полосы из четырёх.
Ранее в соцсетях сообщали о скоплении грузовиков на мосту со стороны Керчи.
Напомним, ремонтные работы проводили после ЧП. Утром 8 октября на мосту загорелась цистерна с топливом, из-за пожара движение на мосту остановили. Обрушились два пролёта автомобильной части моста. Погибли четыре человека.
5 декабря Юга.ру сообщили, что на Керченской переправе застряли около 400 грузовиков. Из-за шторма она не будет работать до вечера понедельника.
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