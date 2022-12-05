На Керченской переправе застряли около 400 грузовиков. Из-за шторма она не будет работать до вечера понедельника

Керченская паромная переправа уже несколько дней простаивает из-за непогоды. На парковках в Тамани скапливаются большегрузы

По сообщению Минтранса России, с 4 по 5 декабря из-за плохой погоды паромные перевозки пассажиров, автомобилей и ж/д вагонов через Керченский пролив не осуществлялись.

Оперштаб Кубани ещё накануне сообщал, что в очереди на Керченскую переправу ожидают 370 машин. В проливе действовало штормовое предупреждение. Из-за этого 3 и 4 декабря паромы также не работали.

Какое количество грузовиков скопилось на данный момент, пока не известно. По сообщению Оперштаба Краснодарского края, на КПП в порту Кавказ погрузки на паромы ждут 80 машин. Водителям предоставили транспорт для поездок в магазин. Прорабатывался вопрос о доставке питьевой воды и питания.

Еще около 300 автомобилей находились на перехватывающей парковке в поселке Ильич. Для водителей там работает столовая, есть пункт обогрева, дежурят волонтеры.

В проливе продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, до вечера понедельника будет дуть восточный ветер 15-20 м/сек, порывами до 24 м/сек. Высота волн 80-130 см.

В пятницу, 2 декабря Юга.ру писали о том, что на Керченской переправе из-за сильного ветра снова приостановили движение паромов. На тот момент на стоянках находились 315 фур.