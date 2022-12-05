Работодатели в Краснодаре за два года стали предлагать зарплаты на 23% выше. В Сочи - на 33%

В Краснодаре работодатели в среднем предлагают зарплату 48 тысяч рублей. Это на 23% больше, чем наниматели были готовы платить в 2020 году и почти на 12% больше, чем предлагали в прошлом. Исследование провели специалисты hh.ru.

В Сочи разница ещё более ощутима. Там работодатели в 2022 году предлагают в среднем 56 тысяч рублей. Два года назад среднее значение было на уровне 42 тысяч, выходит, рост составил 33,3%.

Изучили специалисты hh.ru и зарплатные ожидания соискателей. В 2022 году в среднем жители Краснодара и Сочи ожидают зарплату на уровне 44 тысяч рублей. Это ниже, чем предложение, оно в среднем по Краснодару и Сочи на уровне 51 тысячи. При этом ожидания жителей растут, за два года краснодарцы и сочинцы увеличили запросы по зарплате на 33,3% и 30,7% соответственно.