Работодатели в Краснодаре за два года стали предлагать зарплаты на 23% выше. В Сочи - на 33%
В Краснодаре платить готовы в среднем 48 тысяч, в Сочи – 56 тысяч рублей
В Краснодаре работодатели в среднем предлагают зарплату 48 тысяч рублей. Это на 23% больше, чем наниматели были готовы платить в 2020 году и почти на 12% больше, чем предлагали в прошлом. Исследование провели специалисты hh.ru.
В Сочи разница ещё более ощутима. Там работодатели в 2022 году предлагают в среднем 56 тысяч рублей. Два года назад среднее значение было на уровне 42 тысяч, выходит, рост составил 33,3%.
Изучили специалисты hh.ru и зарплатные ожидания соискателей. В 2022 году в среднем жители Краснодара и Сочи ожидают зарплату на уровне 44 тысяч рублей. Это ниже, чем предложение, оно в среднем по Краснодару и Сочи на уровне 51 тысячи. При этом ожидания жителей растут, за два года краснодарцы и сочинцы увеличили запросы по зарплате на 33,3% и 30,7% соответственно.
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В сравнении с предложениями для жителей Москвы, краснодарцам зарплаты предлагают скромнее на 33,3%, в столице в среднем этот показатель равен 72 тысячам рублей. По сравнению с Санкт-Петербургом, краснодарцам предлагают на 18,6% меньше, там средняя зарплата по вакансиям в 2022 году — 59 тысяч рублей.
У Сочи с Москвой разрыв меньше, всего 22,2%, с Санкт-Петербургом предложения по зарплате ещё ближе — разница всего 5%.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре пройдёт ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья.