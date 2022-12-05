В Краснодаре пройдёт ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Краснодарский край

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Краснодарцам расскажут о наличии на предприятиях города специально оборудованных для инвалидов рабочих мест

Ярмарка вакансий пройдёт 8 декабря в кадровом центре «Работа России», он находится на ул. им. Петра Метальникова, 42. Начнётся мероприятие в 13 часов.

Участие в ярмарке вакансий бесплатное. Её организовали Центр занятости населения и администрация Краснодара.

Специалисты предложат соискателям варианты работы на предприятиях Краснодара, расскажут о возможностях трудоустройства и наличии специально оборудованных для инвалидов рабочих мест. Там же можно задать вопросы о тонкостях трудового законодательства.

Также на ярмарке будет возможность получить консультацию по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки.

Ранее Юга.ру писали в Новороссийске мигрантов будут бесплатно обучать русскому языку.

 

 

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В Краснодаре пройдёт ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья
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