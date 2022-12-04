В Краснодаре 41% опрошенных признали зависимость от гаджетов

От интернета намеренно отказываются на время 44% жителей города

Исследование провели специалисты сервиса SuperJob. 41% краснодарцев признались, что наблюдают у себя признаки привязанности к устройствам и интернету. При этом 21% совершенно уверены, что у них зависимость. А 55% опрошенных заявили, что не страдают таким недугом. Результаты исследования показали, что молодежь чаще взрослых зависима от гаджетов. Среди опрошенных до 24 лет о наличии у себя симптомов зависимости сказали 56%. У респондентов в группе старше 45 лет только 34% ответили аналогично.

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Интересно, что краснодарцы намеренно отказывают себе в удовольствии пользоваться современными устройствами и интернетом. Опрос показал, что делают перерыв 44% опрошенных. Из них 14% откладывают гаджеты ежедневно, 12% — несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц.

При этом 58% краснодарцев никогда не прерывают использование гаджетов и интернета. Одни просто не видят никаких причин для отказа от современных устройств, другие уверены, что не зависят от гаджетов, а значит и перерыв им не нужен.