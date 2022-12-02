На Керченской переправе снова приостановили паромное движение

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильного ветра 2 декабря керченская переправа приостановила перевозки

Рано утром 2 декабря по погодным условиям временно приостановили движение на Керченской переправе. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что причиной стало усиление ветра до 17 м/с.

Переправу закрывают из-за шторма с 30 ноября и открывают на небольшое количество времени. Из-за этого образовалась очередь из грузовиков. По данным краевого оперштаба, 1 декабря на стоянках находились 315 фур.

Ранее Юга.ру писали, что на паромах перевозят только специальные грузы. Все остальные могут добраться на полуостров по альтернативному пути через Ростовскую область, Мелитополь и Джанкой.

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