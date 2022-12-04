В России вырастут цены билетов на места в купе, СВ и вагонах класса «люкс»

С 2023 года тарифы увеличатся на 8,1%

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1 процента к уровню 2022 года», — сообщили в ФПК.

Федеральная пассажирская компания сообщила, что с января повысятся тарифы на перевозки в купе, СВ и вагонах класса «люкс». Повышение составит чуть больше 8% от уровня цен 2022 года.

Цена билета складывается из базового тарифа и стоимости услуг перевозчика. Тарифы на купе, СВ и вагоны «люкс» нерегулируемые, их определяет сама компания. А в случае с плацкартом и общими вагонами тарифы определяет Федеральная антимонопольная служба.

С 1 октября в России по приказу ФАС проиндексировали тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования на 6,52%.

В ФПК отметили, что в 95% вагонов купе, СВ и «люкс» цена формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае и других регионах ЮФО c 11 декабря изменится движение поездов.