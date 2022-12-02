В Краснодарском крае и других регионах ЮФО c 11 декабря изменится движение поездов

В новом расписании 183 пары электричек, пять поездов с двухэтажными вагонами

Новые рейсы появятся на маршруте Адлер-Ставрополь и Минеральные Воды-Кисловодск, этот электропоезд позже присоединят к составу Владикавказ-Адлер, сообщили в СКЖД.

На лето 2023 года в расписании появились дополнительные составы из Элисты в Ставрополь, вагоны позже включат в поезд Ставрополь-Адлер.