В Краснодарском крае и других регионах ЮФО c 11 декабря изменится движение поездов
В новом расписании 183 пары электричек, пять поездов с двухэтажными вагонами
Новые рейсы появятся на маршруте Адлер-Ставрополь и Минеральные Воды-Кисловодск, этот электропоезд позже присоединят к составу Владикавказ-Адлер, сообщили в СКЖД.
На лето 2023 года в расписании появились дополнительные составы из Элисты в Ставрополь, вагоны позже включат в поезд Ставрополь-Адлер.
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Пять поездов из 183 новых сформируют из двухэтажных вагонов. Новый график будет действовать до 10 декабря 2023 года.
До аэропорта в Сочи продолжат курсировать «Ласточки» из Ростова-на-Дону, Краснодара и Анапы.
Летом по графику будет ходить беспересадочный поезд из Элисты в Ставрополь, который тоже в дальнейшем присоединят к составу поезда на Черноморское побережье — до Адлера.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи с 1 декабря появилась дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну.