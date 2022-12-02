В Краснодарском крае и других регионах ЮФО c 11 декабря изменится движение поездов

Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В новом расписании 183 пары электричек, пять поездов с двухэтажными вагонами

Новые рейсы появятся на маршруте Адлер-Ставрополь и Минеральные Воды-Кисловодск, этот электропоезд позже присоединят к составу Владикавказ-Адлер, сообщили в СКЖД.

На лето 2023 года в расписании появились дополнительные составы из Элисты в Ставрополь, вагоны позже включат в поезд Ставрополь-Адлер.

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Пять поездов из 183 новых сформируют из двухэтажных вагонов. Новый график будет действовать до 10 декабря 2023 года.

До аэропорта в Сочи продолжат курсировать «Ласточки» из Ростова-на-Дону, Краснодара и Анапы.

Летом по графику будет ходить беспересадочный поезд из Элисты в Ставрополь, который тоже в дальнейшем присоединят к составу поезда на Черноморское побережье — до Адлера.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи с 1 декабря появилась дополнительная «Ласточка» из Имеретинского курорта на Красную Поляну.

дорога на курорт Курорты и туризм Поезда

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