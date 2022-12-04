В Минприроды Дагестана считают, что гибель тюленей связана с природными факторами. Количество мёртвых животных возросло

Дагестан

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  • © скриншот из телеграм-канала Минприроды РД https://t.me/mprdag2020/770
    © скриншот из телеграм-канала Минприроды РД https://t.me/mprdag2020/770

Специалисты продолжают обследовать побережье Каспия. Обнаружили уже 1700 погибших животных

В Минприроды Дагестана сообщили, что причина массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море, скорее всего, связана с естественными природными факторами. Точной причины специалисты пока не знают.

Ранее Юга.ру писали, что на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей.

В ведомстве отметили, что провели бактериальный анализ и вирусологическое исследование.

 «Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — говорится в заявлении Минприроды республики.

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Чиновники сообщили, что случившееся не должно оказать критического влияния на популяцию. По данным Минприроды Дагестана, сейчас численность каспийской нерпы составляет около 270-300 тысяч особей.

При этом на побережье Каспия специалисты обнаружили уже около 1700 особей, сообщают «РИА Новости», 3 декабря было известно о примерно 700.

Как пишет ТАСС, специалисты Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства продолжают изучать побережье Каспия, поэтому количество мёртвых животных ещё может возрасти.

В Следственном комитете России по Дагестану сообщили, что проводят проверку.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил тюленю статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане приняли программу по сохранению каспийской нерпы. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России.

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Ставропольском крае ядом отравили более 100 краснокнижных журавлей.

Животные Каспийское море

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В Минприроды Дагестана считают, что гибель тюленей связана с природными факторами. Количество мёртвых животных возросло
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