В Минприроды Дагестана считают, что гибель тюленей связана с природными факторами. Количество мёртвых животных возросло

В Минприроды Дагестана сообщили, что причина массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море, скорее всего, связана с естественными природными факторами. Точной причины специалисты пока не знают.

Ранее Юга.ру писали, что на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей.

В ведомстве отметили, что провели бактериальный анализ и вирусологическое исследование.

«Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — говорится в заявлении Минприроды республики.