В Ставропольском крае ядом отравили более 100 краснокнижных журавлей

В лесах Ставропольского края зафиксировали массовую гибель птиц и животных. Их отравили ядом

В охотничьем угодье «Третий петровский» в Ставропольском крае сотрудники минприроды обнаружили 106 погибших особей серых журавлей. Их останки направили на исследование в лабораторию и сообщили о случившемся в полицию.

Позже выяснилось, что кроме краснокнижных журавлей погибли еще чайки и зайцы. Случаи массовой гибели зафиксировали в охотничьих угодьях на территориях нескольких округов. В пресс-службе Минприроды Ставропольского края сообщили, что в пробах погибших животных обнаружили фосфид цинка — препарат для борьбы с грызунами. Информацию об этом передали в прокуратуру.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что Минсельхоз и владелец территории, на которой было происшествие, должны найти человека, «который решил, что может нарушать агротехнологии безнаказанно» и привлечь его к ответственности.

Обновление: Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга сообщил, что максимальная гибель серого журавля зафиксирована на территории Петровского ГО в районе Донской Балки озеро Соленое — 818 особей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре и Брюховецком районе произошла массовая гибель ворон и фазанов. Специалисты департамента ветеринарии взяли пробы на выявление особо опасных и карантинных болезней.