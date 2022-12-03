На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей

На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены мертвые тюлени. Инспекторы насчитали 650 — 700 особей. Информацию сообщили в Северо-Кавказском ТУ Росрыболовства.

Специалисты продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Причины гибели на данный момент не установлены.

«Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования», — рассказали ТАСС в ведомстве.