На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей
Причины массовой гибели тюленей неизвестны. Инспекторы Росрыболовства исследуют берег моря
На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены мертвые тюлени. Инспекторы насчитали 650 — 700 особей. Информацию сообщили в Северо-Кавказском ТУ Росрыболовства.
Специалисты продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Причины гибели на данный момент не установлены.
«Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Недавно Юга.ру рассказывали, что под Астраханью обнаружили трупы 60 собак. В массовом убийстве бродячих животных подозревают сотрудников местного приюта. В областном УМВД по факту происшествия проводят проверку.