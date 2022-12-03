На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей

Дагестан

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  • © Скриншот с сайта http://zkturr.ru/
    © Скриншот с сайта http://zkturr.ru/

Причины массовой гибели тюленей неизвестны. Инспекторы Росрыболовства исследуют берег моря

На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены мертвые тюлени. Инспекторы насчитали 650 — 700 особей. Информацию сообщили в Северо-Кавказском ТУ Росрыболовства.

Специалисты продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться. Причины гибели на данный момент не установлены. 

«Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Недавно Юга.ру рассказывали, что под Астраханью обнаружили трупы 60 собак. В массовом убийстве бродячих животных подозревают сотрудников местного приюта. В областном УМВД по факту происшествия проводят проверку.

Каспийское море Махачкала смерть Экология

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На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 700 мёртвых тюленей
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