В Краснодаре каждая пятая мама учит ребенка финансовой грамотности
СберСтрахование выяснило, каким жительницы Краснодара видят счастливое будущее своих детей
По данным исследования СберСтрахования, почти каждая пятая жительница Краснодара учит ребенка финансовой грамотности, каждая десятая копит на недвижимость. При этом о накоплениях до рождения детей задумывались лишь 15% респонденток. Расходы на содержание ребенка до трех лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей.
Для благосостояния ребенка необходимо качественное образование, считают 53% опрошенных женщин. В числе важнейших критериев — счастливое детство и любящие родители (53%) и собственная недвижимость (16%). 7% опрошенных включили в список инвестиционный портфель, 6% — стартовый капитал на открытие бизнеса.
Жительницы Краснодара уже сейчас предпринимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние подрастающего поколения. 13% опрошенных откладывают на образование, 10% — на недвижимость. Почти каждая пятая мама из Краснодара (18%) знакомит детей с основами финансовой грамотности, 4% открыли вклад на имя ребенка.
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«Семейные ценности — важнейшая опора общества. На Кубани уже много веков поддерживается традиционный институт семьи. Известно, что мамы Краснодара очень внимательно относятся к вопросам воспитания, создания благоприятных условий для развития и жизни своих детей. И это в очередной раз подтверждает статистика СберСтрахования», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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