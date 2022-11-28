Четверть россиян экономят на еде с марта 2022 года

С тем, что тратить на продукты с марта стали меньше, согласились 24% россиян. Больше всего среди тех, кто экономит на еде, молодёжи, 26% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 22% — от 35 до 44 лет.

Не согласились в целом с формулировкой, что с марта приходится экономить на продуктах, 51% опрошенных. 11% россиян сказали, что «скорее согласны».

Спросили респондентов не только о еде. По данным ВЦИОМ, 32% населения страны стали больше экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. Среди них 40% — женщины, а 24% — мужчины. Все остальные респонденты ответили, что на эти позиции расходы не сокращали или вопрос для них неактуален.

ВЦИОМ провёл опрос 19-20 ноября, участие приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет, сообщает «РИА Новости».

При этом в октябре опрос сервиса SuperJob показал, что почти половина россиян стали сокращать свои траты с начала СВО, это 46% респондентов.

Ранее Юга.ру писали, что 56% опрошенных россиян испытывают тревожность и этот показатель растёт.



