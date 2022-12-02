Ростовская АЭС на месяц раньше выполнила годовой план по выработке электроэнергии

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  • © Фото Mishaal Zahed, unsplash.com
    © Фото Mishaal Zahed, unsplash.com

1 декабря 2022 года Ростовская АЭС досрочно выполнила годовое госзадание по выработке электроэнергии

Как сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, план на 2022 год в объёме 32,620 млрд кВтч, установленный Федеральной антимонопольной службой России, выполнен с опережением на месяц. Это стало возможным благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков. Сейчас АЭС продолжает сверхпланово вырабатывать электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ростовская АЭС обеспечивает энергетическую независимость и стабильность работы энергосистемы юга России, в состав которой входят 15  субъектов РФ с общим населением почти 27 млн человек.

Как часть отечественного топливно-энергетического комплекса России АЭС работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству региона, улучшению качества жизни населения территории расположения.

Работа атомной станции в январе-ноябре 2022 года предотвратила попадание в атмосферу более 16 млн тонн парниковых газов.

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Как сообщила пресс-служба Ростовской АЭС, сейчас энергоблоки № 1, 2, 4 работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

1 декабря 2022 года энергоблок №3 остановили для проведения планово-предупредительного ремонта.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Ранее Юга.ру рассказывали, что более 72% жителей Ростовской области одобряют развитие атомной энергетики. Учёные измерили радиационный фон в районе Ростовской АЭС — он соответствует естественным значениям.

Ростов-на-Дону Ростовская АЭС Энергетика

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