Ростовская АЭС на месяц раньше выполнила годовой план по выработке электроэнергии

1 декабря 2022 года Ростовская АЭС досрочно выполнила годовое госзадание по выработке электроэнергии

Как сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, план на 2022 год в объёме 32,620 млрд кВтч, установленный Федеральной антимонопольной службой России, выполнен с опережением на месяц. Это стало возможным благодаря качественно проведенной ремонтной кампании прошлого года и безопасной, надежной работе энергоблоков. Сейчас АЭС продолжает сверхпланово вырабатывать электроэнергию для предприятий и жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ростовская АЭС обеспечивает энергетическую независимость и стабильность работы энергосистемы юга России, в состав которой входят 15 субъектов РФ с общим населением почти 27 млн человек.

Как часть отечественного топливно-энергетического комплекса России АЭС работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству региона, улучшению качества жизни населения территории расположения.