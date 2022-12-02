Жители Адыгеи отправили 28 тыс. обращений в ЦУР за два года

1 декабря 2022 года Центр управления регионом (ЦУР) в Адыгее отметил 2 года со дня открытия

За два года ЦУР Адыгеи получил 28 тыс. обращений от жителей региона. В 2022 году Центр провел 40 эфиров с руководством республиканских органов власти.

Центр управления регионом — это сервис для мониторинга и обработки обращений граждан через соцсети и платформу обратной связи на госуслугах. В ЦУР также можно узнать о благоустройстве территорий, проведении праздничных мероприятий, пособиях и выплатах. Аналогичные Центры по поручению президента РФ созданы по всей стране.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил офис ЦУР и поздравил его коллектив с днем образования.

По итогам работы ряд сотрудников ЦУРа наградили благодарностями главы Адыгеи. Мурат Кумпилов пожелал им успешной работы и новых достижений.

«Информация, которую формирует ЦУР, очень важна для принятия качественных решений. Нам нужно вовремя увидеть, что волнует граждан, принять те или иные решения еще до начала проявления проблемных процессов. И в этом смысле на вас лежит большая ответственность», — сказал Мурат Кумпилов.

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Глава Адыгеи поручил руководству ЦУРа системно формировать актуальную информацию по жалобам и обращениям населения. Их мониторинг необходим также для организации рабочих проездок в муниципальные образования. Кумпилов отдельно обозначил важность межведомственного взаимодействия при решении вопросов, обозначенных в обращениях граждан, привлечения к этому процессу институтов гражданского общества и СМИ.