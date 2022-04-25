Жители Адыгеи смогут получать официальные ответы на обращения на электронную почту

Жители республики могут подключить персональную рассылку Центра управления региона и получать ответы на обращения и актуальные новости Адыгеи на электронную почту

Центр управления регионом — это сервис для получения обратной связи от граждан. Жители Адыгеи смогут получать официальные ответы на свои обращения к органам власти, первыми узнавать об актуальных новостях республики и важных нововведениях.

Чтобы подключить рассылку от Центра управления регионом, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться.

«С помощью СМИ и соцсетей мы рассказываем о мерах господдержки, о реализации социальных программ и инициатив. Теперь у жителей республики появилась дополнительная возможность получать официальные сообщения прямо на личную электронную почту», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.