Жители Адыгеи смогут получать официальные ответы на обращения на электронную почту
Жители республики могут подключить персональную рассылку Центра управления региона и получать ответы на обращения и актуальные новости Адыгеи на электронную почту
Центр управления регионом — это сервис для получения обратной связи от граждан. Жители Адыгеи смогут получать официальные ответы на свои обращения к органам власти, первыми узнавать об актуальных новостях республики и важных нововведениях.
Чтобы подключить рассылку от Центра управления регионом, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться.
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«С помощью СМИ и соцсетей мы рассказываем о мерах господдержки, о реализации социальных программ и инициатив. Теперь у жителей республики появилась дополнительная возможность получать официальные сообщения прямо на личную электронную почту», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Как писали ранее Юга.ру, жители Адыгеи получат по 50 тыс. рублей на установку газового оборудования.