Экс-владельцы Новороссийского порта братья Магомедовы получили сроки за хищение 11 млрд рублей. На двоих они заплатят штраф 5 млн

Зиявудину Магомедову назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 млн рублей. Также на основании ст. 48 УК РФ его лишили государственных наград — «Ордена Дружбы» и «Ордена Почета».

Магомед Магомедов признан также виновным по ч. 1, ч. 2 ст. 222 УК РФ (в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия).

Мещанский районный суд Москвы 1 декабря признал виновными Зиявудина и Магомеда Магомедовых по ч.1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (за занятие высшего положения в преступной иерархии).

Второму брату суд назначил 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Юга.ру рассказывали, что Зиявудин и Магомед Магомедовы были совладельцами группы «Сумма». Зиявудину Магомедову также принадлежали акции FESCO, «Объединенной зерновой компании», «Глобалэлектросервиса», «ИНТЭКС», «Стройноваций» и Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

31 марта 2018 года в Москве братьев задержали, а затем заключили под стражу по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества.

В мае 2018-го братьям Магомедовым предъявили обвинение. По данным следствия, они создали преступное сообщество. Зиявудин был лидером в экономической сфере, Магомед отвечал за политическое и силовое прикрытие. В обвинении говорилось, что банда ответственна за шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, два эпизода были связаны с чемпионатом мира по футболу. Сумма ущерба составила 11 млрд рублей.