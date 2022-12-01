В ДГТУ стартовал образовательный проект по изучению китайского языка и культуры

Проект «Китайский мост» по изучению китайского языка и культуры КНР в ДГТУ начнется с онлайн-лагеря «Китайский язык может быть очень интересным»

В течение семи дней 100 студентов и сотрудников ДГТУ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в заочном формате будут заниматься с преподавателями Шаньдунского транспортного университета (ШТУ).

«Эти знания актуальны и востребованы сегодня. Реализуя этот проект, мы вносим свой важный вклад в укрепление добрососедских отношений между двумя странами», — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Программа проекта предусматривает два варианта подачи материала: в прямом эфире и в записи. Занятия проходят на китайском языке с переводом на русский язык. Тематика встреч разнообразна: фонетика, поэзия, скороговорки, пословицы, идиомы и истории, перекрестная беседа, классический китайский, повседневный и древние языки, расширение словарного запаса, самопредставление.

«Наш проект способствует популяризации китайского языка, повышению интереса к культуре республики и дальнейшему развитию коммуникации между ДГТУ и ШТУ», — убежден ректор ШТУ Чэнь Сунян.

Студенты получили паспорта участников проекта, в которых зафиксируют успешность освоения материала. По итогам проекта каждый участник должен пройти опрос и подготовить видео-отзыв с рассказом о своих впечатлениях и результатах обучения. Слушатели со 100-процентной посещаемостью и выполненными заданиями получат электронный сертификат Шаньдунского транспортного университета.

© Фото пресс-службы ДГТУ

Проект инициирован Центром языкового образования и сотрудничества Министерства образования КНР и Шаньдунским транспортным университетом.