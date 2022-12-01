В ДГТУ стартовал образовательный проект по изучению китайского языка и культуры

Реклама Ростовская область

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Проект «Китайский мост» по изучению китайского языка и культуры КНР в ДГТУ начнется с онлайн-лагеря «Китайский язык может быть очень интересным»

В течение семи дней 100 студентов и сотрудников ДГТУ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в заочном формате будут заниматься с преподавателями Шаньдунского транспортного университета (ШТУ).

«Эти знания актуальны и востребованы сегодня. Реализуя этот проект, мы вносим свой важный вклад в укрепление добрососедских отношений между двумя странами», — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Читайте также:

Программа проекта предусматривает два варианта подачи материала: в прямом эфире и в записи. Занятия проходят на китайском языке с переводом на русский язык. Тематика встреч разнообразна: фонетика, поэзия, скороговорки, пословицы, идиомы и истории, перекрестная беседа, классический китайский, повседневный и древние языки, расширение словарного запаса, самопредставление.

«Наш проект способствует популяризации китайского языка, повышению интереса к культуре республики и дальнейшему развитию коммуникации между ДГТУ и ШТУ», — убежден ректор ШТУ Чэнь Сунян.

Студенты получили паспорта участников проекта, в которых зафиксируют успешность освоения материала. По итогам проекта каждый участник должен пройти опрос и подготовить видео-отзыв с рассказом о своих впечатлениях и результатах обучения. Слушатели со 100-процентной посещаемостью и выполненными заданиями получат электронный сертификат Шаньдунского транспортного университета.

  • © Фото пресс-службы ДГТУ
    © Фото пресс-службы ДГТУ

Проект инициирован Центром языкового образования и сотрудничества Министерства образования КНР и Шаньдунским транспортным университетом.

Как писали Юга.ру, в ДГТУ появится новая программа подготовки студентов «Ландшафтная архитектура».

Вузы Международное сотрудничество Образование Ростов-на-Дону Студенты

Новости

Женщина-арбитр впервые рассудит матч мужского Чемпионата мира по футболу
«Делать это все можно не пафосно». Глава Крыма попросил отмечать Новый год по-простому
«Никаких изменений после публикации Собчак». Мать ребенка-эпилептика из Славянска-на-Кубани пытается убедить власти, что не справляется без мобилизованного мужа
Новым вице-губернатором Краснодарского края стал Сергей Власов. Он заменил Евгения Наумова
В Краснодаре на главной площади начали устанавливать новогоднюю ёлку. В Сочи её уже нарядили
Мэрия Краснодара отчиталась о строительстве школ в городе. Ранее жители пожаловались президенту на нехватку соцобъектов

Лента новостей

«Железный занавес упадёт, тогда посмотрим»
Сегодня, 10:15
«Железный занавес упадёт, тогда посмотрим»
Как в спальном районе Краснодара выживает единственный в России институт табака
В Краснодаре у дома Лихацкого сделали прогулочную зону
Сегодня, 11:46
В Краснодаре у дома Лихацкого сделали прогулочную зону
Посмотрите, как это выглядит
В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ
Вчера, 16:17
В Краснодарском крае вырастут тарифы ЖКХ
Рассказываем, на сколько подорожают услуги

Реклама на сайте