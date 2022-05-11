В ДГТУ появится новая программа подготовки студентов «Ландшафтная архитектура»

За четыре года студенты изучат теорию и практику проектирования, планирования и эргономичной организации открытых пространств.

Будущие архитекторы получат навыки ландшафтного проектирования, садово-паркового искусства, мониторинга состояния и учета насаждений, управления системами озелененных территорий в природных и урбанизированных ландшафтах. Закрепить знания на практике они смогут на объектах Ростова и Ростовской области, Сочинского национального парка, Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН (Крым).

«Профессия ландшафтного архитектора основана не только на творческом подходе. Планирование и проектирование обустройства территорий часто сводится не столько к эскизам и дизайну, сколько к составлению четких схем. Поэтому к художественному мышлению всегда уместно добавить определенную долю рационализации. Такой специалист по сути — умелый художник, способный держать в голове разные факторы и находить оптимальное инженерное решение. Это особенно важно в больших городах с плотной застройкой территорий, где порой катастрофически не хватает зеленых зон и продуманной планировки пространства», — подчеркнул завкафедрой «Инженерная и компьютерная графика», кандидат технических наук, доцент Максим Егоров.

По его словам, ландшафтный архитектор работает на стыке четырех наук — инженерии, биологии, истории, геологии, которые и легли в основу новой образовательной программы. Преподавателями нового направления станут ведущие специалисты-практики, представители крупных российских и иностранных ландшафтных бюро, руководители госструктур.

Выпускники программы смогут работать в компаниях, связанных с благоустройством территории, — в строительных и девелоперских фирмах, организациях, специализирующихся на ремонте и облагораживании пространства. Их знания и навыки позволят также выполнять частные заказы.

Программа стартует осенью 2022 года. Форма обучения — очная. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, а также один экзамен на выбор — физику, химию, информатику, биологию или географию. Набор пройдет на коммерческой и бюджетной основах.