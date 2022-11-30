В Сочи открыли трёхдневный научно-популярный маршрут для туристов

«Путешествие в науку» — это туристическая программа с посещением действующих научных объектов. Туристам покажут лаборатории, где над проектами работают специалисты.

Маршрут включает остановки в Научно-исследовательском институте медицинской приматологии, Субтропическом научном центре Российской академии наук, Ботаническом саду «Дерево Дружбы» и Вольерном комплексе «Лаура» Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Программа уже работает, сообщают «РИА Новости». Маршрут рассчитан на три дня, билеты продаются на площадках туристических агрегаторов.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи и на Северном Кавказе раскупили больше половины номеров в отелях горнолыжных курортов. Ещё мы рассказывали, что Минтранс планирует построить высокоскоростную магистраль между Москвой, Краснодаром и Сочи.