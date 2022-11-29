Минтранс планирует построить высокоскоростную магистраль между Москвой, Краснодаром и Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 ноября замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал о проекте скоростной железной дороги, которая свяжет Москву, Краснодар и Адлер

28 ноября Министерство транспорта РФ вернулось к созданию проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. ТАСС сообщил об этом со слов замглавы ведомства Валентина Иванова.

Он подтвердил планы расширить высокоскоростное ж/д сообщение в РФ. «Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир и Казань», — добавил Иванов.

Еще он сказал, что в третью очередь рассматривается возможность создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Подробности о новом аэропорте Краснодара:

«Коммерсантъ» напомнил, что 26 марта 2020 года правительство РФ рассмотрело транспортную стратегию РФ. По тем планам строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Сочи должно было начаться в 2024 и закончиться к 2035 году. Маршрут вели через Тулу, Воронеж и Краснодар. Протяженность трассы составляла 1,5-1,6 тыс. км, по ней время в пути от Москвы до Адлера не должно было превышать восемь часов.

Как сообщали Юга.ру, до конца 2022 года в Краснодарском крае начнут строить новую автомобильную развязку для транспортного коридора в Крым. 

Железная дорога Краснодар Поезда Сочи Транспорт

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