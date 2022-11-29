28 ноября замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал о проекте скоростной железной дороги, которая свяжет Москву, Краснодар и Адлер

28 ноября Министерство транспорта РФ вернулось к созданию проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. ТАСС сообщил об этом со слов замглавы ведомства Валентина Иванова.

Он подтвердил планы расширить высокоскоростное ж/д сообщение в РФ. «Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир и Казань», — добавил Иванов.

Еще он сказал, что в третью очередь рассматривается возможность создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.