Минтранс планирует построить высокоскоростную магистраль между Москвой, Краснодаром и Сочи
28 ноября замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов рассказал о проекте скоростной железной дороги, которая свяжет Москву, Краснодар и Адлер
28 ноября Министерство транспорта РФ вернулось к созданию проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. ТАСС сообщил об этом со слов замглавы ведомства Валентина Иванова.
Он подтвердил планы расширить высокоскоростное ж/д сообщение в РФ. «Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир и Казань», — добавил Иванов.
Еще он сказал, что в третью очередь рассматривается возможность создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.
Подробности о новом аэропорте Краснодара:
«Коммерсантъ» напомнил, что 26 марта 2020 года правительство РФ рассмотрело транспортную стратегию РФ. По тем планам строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Сочи должно было начаться в 2024 и закончиться к 2035 году. Маршрут вели через Тулу, Воронеж и Краснодар. Протяженность трассы составляла 1,5-1,6 тыс. км, по ней время в пути от Москвы до Адлера не должно было превышать восемь часов.
Как сообщали Юга.ру, до конца 2022 года в Краснодарском крае начнут строить новую автомобильную развязку для транспортного коридора в Крым.