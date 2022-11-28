В Сочи и на Северном Кавказе раскупили больше половины номеров в отелях горнолыжных курортов

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Заполняемость отелей Сочи на новогодние праздники составляет 65%. Отели Северного Кавказа заполнены на 80%

В пятизвездочных отелях Сочи почти не осталось свободных номеров на новогодние праздники, а бронирование в отелях горнолыжного кластера составляет 65%.

Спецификой бронирования в этом году является глубина. Большая часть туристов покупают путевки ближе к датам заезда, несмотря на динамичное ценообразование.

В пресс-службе мэрии города отметили, что дата старта горнолыжного сезона пока неизвестна. Она будет зависеть от снежного покрова. 

Также на новогодние праздники почти полностью выкупили номера в отелях Северного Кавказа. В части гостиниц загрузка уже составляет 80%, сообщили РБК в корпорации «Кавказ.РФ».

В отеле «Вертикаль» в Архызе номера на январь и февраль бронировали еще с лета. Сейчас свободные номера там есть только на март. Такая же ситуация в отеле Flora — на сезон единичные номера там есть, но выбор небольшой. 

В компании отметили, что свободные номера на новогодние каникулы можно найти в отелях вдали от канатных дорог или в гостевых домах в поселках недалеко от курортов. Также свободные места есть в новых отелях, где еще не сформировалась клиентская база. 

Отмечается, что по данным сервисов онлайн-бронирования отелей в пятерке наиболее популярных горнолыжных курортов Красная Поляна и Приэльбрусье. 

Как написал телеграм-канал «Кавказ Сегодня», сейчас развивается всесезонный туристический комплекс «Эльбрус». До 2024 года в него хотят инвестировать 15,2 млрд рублей. Одним из крупнейших проектов станет строительство гостиничного комплекса под брендом Azimut Hotels. Его стоимость оценивают в 900 млн рублей.

Юга.ру писали, что власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну. После строительства в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах. Но экологи считают, что это разрушит Кавказский заповедник.

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