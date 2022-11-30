Архыз, Домбай и Приэльбрусье. Когда начнётся горнолыжный сезон на курортах Северного Кавказа?

В Домбае дата старта сезона обычно заранее неизвестна, всё зависит от погоды. В прошлом году на курорте катания начались 7 декабря. Из-за тепла начало сезона там иногда переносят на середину декабря. Для туристов здесь открыты трассы общей протяженностью примерно 25 километров.

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкеской Республике сезон традиционно стартует 1 декабря. Этой зимой там планируют запустить подвесную канатную дорогу гондольного типа. Протяженность линии больше 2 километров, пропускная способность — 1200 человек в час.

В Приэльбрусье сезон уже стартовал, открыли катания 19 ноября, раньше, чем на других курортах Северного Кавказа. Кататься, как правило, можно до середины весны. На этом курорте работает самая высокогорная канатная дорога на Эльбрус. Верхняя станция находится на высоте 3847 метров, там же есть гостиницы и базы размещения. Популярностью Приэльбрусье пользуется не только у лыжников, сюда на отдых приезжают альпинисты. Для профессионалов на курорте работает одна из самых сложных трасс в мире для лыжников.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи и на Северном Кавказе раскупили больше половины номеров в отелях горнолыжных курортов. Заполняемость отелей Сочи на новогодние праздники составляет 65%. Отели Северного Кавказа заполнены на 80%.

Напомним, на «Роза Хутор» в декабре возобновят работу все основные подъёмники и аттракцион «Родельбан».