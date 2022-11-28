На «Роза Хутор» стартовали бесплатные экскурсии

На курорте «Роза Хутор» гиды музея археологии ежедневно проводят обзорные туры для всех желающих познакомиться с географией и историей Кавказских гор

В течение 45-ти минутной прогулки по территории курорта «Роза Хутор» профессиональные гиды музея археологии рассказывают все самое интересное о природе Кавказских гор, произошедших здесь исторических событиях, о культуре и традициях народов, населявших ранее долину реки Мзымты, их древних святилищах и многом другом.

Экскурсия в музей будущего на курорте «Роза Хутор»: Зачем ехать и что смотреть

«Бесплатные обзорные экскурсии проходят регулярно при условии хорошей погоды. Стартуют прогулки от музея археологии в 11.00. Регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора. Однако, советуем уточнить о наличии экскурсии в конкретный день», — сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

Музей археологии работает ежедневно.

Адрес: Сочи, село Эсто-Садок, курорт «Роза Хутор», площадь Роза, 1.

Часы работы: до 1 декабря — с 09:30 до 19.00, далее — с 9:30 до 20:30.

Подробнее о бесплатных экскурсиях можно узнать по телефону: +7 928 854 98 91.

Что расскажут на экскурсии?

Прежде всего гиды отмечают уникальное географическое положение курорта, который уютно расположился у подножия хребта Аибга. Его название, согласно одной из версий, произошло от одного из горных абазинских племён — Айбога. С другой стороны курорта пролегает хребет Псехако. Самая же высокая обзорная точка «Роза Хутор», да и всего Сочи, — вершина Главного Кавказского хребта — Каменный столб (2509 метров над уровнем моря). Эти горные хребты защищают «Роза Хутор» от холодных ветров и ненастья, создавая, при этом, уникальный микроклимат. Такое удачное географическое расположение курорта повлияло на то, что в свое время именно здесь возник горнолыжный курорт, ставший впоследствии главным центром Зимних Олимпийских игр 2014 года.

Самая большая горнолыжка в России: Как за 10 лет изменился курорт «Роза Хутор»

Продолжить знакомство с другими фактами из истории региона гости курорта могут в музее археологии. В его экспозиции собраны находки, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатое наследие края c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь можно увидеть реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Тут есть и интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау». Технологии дополненной реальности показывают артефакты в первоначальном виде. Также в собрании музея имеются и такие необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тыс. лет и аммониты — 116 млн лет.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»