В День неизвестного солдата по Всесвятскому кладбищу Краснодара проведут две экскурсии — одна бесплатная, другая интересная
3 декабря туристско-информационный центр Краснодара анонсировал бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу. Другую проведет бюро «Кубань расходящихся тропок»
Об этом сообщил сайт мэрии, заявив, что на двухчасовой экскурсии расскажут о судьбах героев Гражданской и Великой Отечественной войн и локальных военных конфликтов XX века. Также гиды от администрации города познакомят гостей с безымянными захоронениями старейшего кладбища Краснодара.
Узнать подробнее об экскурсии и записаться на нее можно по телефону 88612189777.
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Больше интересного расскажет гид экскурсионного бюро «Кубань расходящихся тропок». Его спутники узнают о склепах и эффигиях, отечественной похоронной индустрии, кочующих монументах, искусстве мастерской эпитафии и, конечно, о людях, которые жили и умирали в городе.
Узнать подробнее об экскурсии и записаться на нее можно в ВК-группе бюро и по телефону 89528541946. Экскурсии от бюро «Кубань расходящихся тропок» стоят 500 рублей.
День неизвестного солдата отмечается 3 декабря по указу президента с 2014 года. Памятная дата призвана увековечить память о советских и российских военных, которые погибли в боевых действиях на территории страны и за её пределами, чьи имена остались неизвестными.
В декабре 2021 года «Газета.ру» включила Всесвятку в топ-5 мест для некротуризма в РФ. С сентября мэрия начала вырубку кустарника, подлеска и деревьев. Теперь кладбище просматривается насквозь из любой точки — это заметно ночью, когда вокруг зажигают фонари и окна.
За последние годы на кладбище все реже находят незахороненные трупы или оружие. Зато все чаще водят экскурсии: в 2021 году их интенсивность возросла — можно встретить две, а то и три группы одновременно. Все идет к тому, что скоро кладбище станет выглядеть совершенно иначе.
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