3 декабря туристско-информационный центр Краснодара анонсировал бесплатную экскурсию по Всесвятскому кладбищу. Другую проведет бюро «Кубань расходящихся тропок»

Об этом сообщил сайт мэрии, заявив, что на двухчасовой экскурсии расскажут о судьбах героев Гражданской и Великой Отечественной войн и локальных военных конфликтов XX века. Также гиды от администрации города познакомят гостей с безымянными захоронениями старейшего кладбища Краснодара. Узнать подробнее об экскурсии и записаться на нее можно по телефону 88612189777.

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Больше интересного расскажет гид экскурсионного бюро «Кубань расходящихся тропок». Его спутники узнают о склепах и эффигиях, отечественной похоронной индустрии, кочующих монументах, искусстве мастерской эпитафии и, конечно, о людях, которые жили и умирали в городе. Узнать подробнее об экскурсии и записаться на нее можно в ВК-группе бюро и по телефону 89528541946. Экскурсии от бюро «Кубань расходящихся тропок» стоят 500 рублей. День неизвестного солдата отмечается 3 декабря по указу президента с 2014 года. Памятная дата призвана увековечить память о советских и российских военных, которые погибли в боевых действиях на территории страны и за её пределами, чьи имена остались неизвестными.