В хуторе Тверском Крыловского района впервые появились мобильная связь и 4G-интернет

В ноябре связь и интернет 4G впервые появились в хуторе Тверском Крыловского района. МТС стала первым и единственным оператором связи для жителей хутора

Кроме хутора Тверского возможность звонить и пользоваться интернетом из любой точки своего населенного пункта этой осенью получили жители хуторов Беликов (Славянский район), Водный (Славянский район), Большая Лопатина (Кущёвский район) и поселка Красная Заря (Кущёвский район). В среднем, в каждом из этих населенных пунктов проживают около 300 человек. Мобильная связь в таких поселках до прихода МТС либо отсутствовала вообще, либо была неустойчивой и фрагментарной — за счет сигнала базовых станций из соседних хуторов.

«Строительство сети на малонаселенных и сложных для покрытия территориях — социальные проекты МТС. Мы работаем в постоянном взаимодействии с департаментом информатизации и связи Краснодарского края и всегда внимательно реагируем на просьбы жителей региона. Важно отметить, что, принимая решения о стройке в таких населенных пунктах, мы не делаем исключения, и так же, как и при развитии сети в городах, обязательно устанавливаем оборудование 4G. Зачастую местные жители, благодаря новым возможностям, впервые начинают пользоваться смартфонами и выходят в интернет с помощью мобильной передачи данных», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

МТС реализует программу цифровизации малых населенных пунктов Кубани с 2017 года. За это время возможность звонить и выходить в интернет с мобильного телефона появилась примерно у 300 тыс. жителей малонаселенных, горных и труднодоступных мест Краснодарского края. В ряде случаев для организации связи на таких территориях МТС использует нестандартные технические решения, например, оборудование базовых станций альтернативными источниками энергии — солнечными батареями.