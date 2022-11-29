В Краснодаре на въездах в город две большие пробки

Заторы растянулись на несколько километров

В бордовый цвет окрасились сразу два маршрута из Адыгеи в Краснодар — стоят автомобилисты перед Яблоновским и Тургеневским мостами. Заторы утром растянулись на несколько километров.

В соцсетях пишут, что в пробке пришлось провести больше часа.

К 10:30 ситуацию на дорогах в городе в целом «Яндекс.Карты» оценивают в 3 балла.

Юга.ру 29 ноября писали и о затрудненном движении на Крымском мосту, о заторах в сети сообщали автомобилисты.

В МЧС сегодня сообщили о приостановке движения паромов в Керченском проливе из-за ветра до 18 метров в секунду.