В Сочи солист «Иванушек International» открыл свою бронзовую копию и запустил челлендж #потрирыжего

Краснодарский край

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Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов 20 августа открыл в Сочи скульптурную группу «Счастливчик»

Бронзовая скульптура изображает рыжего из «Иванушек», стоящего на облаке и держащего в руке облако с подсветкой, из которого в жару идет пар. В груди у «Счастливчика» — светящийся круг с буквами BY — инициалами Бабы-яги, любимой героини сказок Андрея Григорьева-Аполлонова. Сам певец отметил сходство со статуей.

«Один в один. Веселая и праздничная скульптура получилась», — оценил артист.

Он добавил, что его копию можно потереть на удачу, и запустил в соцсетях челлендж #потрирыжего.

«Трите на здоровье, мне не жалко! #Потрирыжего — самый верный рецепт исполнения задуманного», — сказал Григорьев-Аполлонов.

На открытии также присутствовали коллеги артиста по группе — Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, вместе они исполнили хиты «Тучи» и «Тополиный пух».

Статуя «Счастливчик» находится на Курортном проспекте, 6. Сочи выбрали местом для установки скульптуры, так как это родной город Андрея Григорьева-Аполлонова.

Искусство Музыка Памятники Сочи

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