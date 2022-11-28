Аварию на теплотрассе в Краснодаре устранили. В «АТЭК» рассказали, когда в дома вернётся тепло

С 26 ноября без тепла оставались около семи тысяч людей

Тепло постепенно возвращается в квартиры, сообщили Юга.ру в «АТЭК». К вечеру батареи должны согреться уже во всех домах, которые затронула поломка.

Сама авария на теплотрассе устранена, подтвердили в «Краснодартеплоэнерго».

Напомним, днём 26 ноября в Центральном округе Краснодара из-за аварии отключили отопление и горячую воду. Подачи тепла больше двух суток ждали в домах и соцобъектах на 17 улицах.

Ранее Юга.ру писали о том, что устранить аварию обещали к 22:00 27 ноября. В «Краснодартеплоэнерго» объяснили, что работы затянулись из-за сложностей при стыковке новой трубы со старыми сетями. 28 ноября мэр Краснодара Евгений Наумов дал поручение разобраться, почему сроки ремонта затянулись.

«У нас порядка семи тысяч людей находятся без тепла и горячего водоснабжения, а также ряд социальных объектов. Вчера был на объекте. Слышал ваши заверения, что к 22.00 теплоноситель будет подан. Однако этого до сих пор не произошло. Двое суток разбираться с коммунальной аварией — это неприемлемо. Я требую провести подробный анализ ситуации и дать оценку действиям тех, кто участвовал в ликвидации этой аварии, — подчеркнул Евгений Наумов», — заявил глава города.

Недавно Юга.ру рассказывали, что с 25 ноября жители Комсомольского микрорайона Краснодара жаловались на низкую температуру горячей воды. А 27 ноября в Комсомольском и Пашковском отключили свет.