В центре Краснодара продолжают ремонтировать теплотрассу, из-за которой в городе отключили отопление

Краснодарский край

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  • Ремонт теплотрассы на Орджоникидзе, 28 ноября © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Ремонт теплотрассы на Орджоникидзе, 28 ноября © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Специалисты обещают закончить работы на теплотрассе по улице Орджоникидзе в Краснодаре в течение нескольких часов

На месте аварии в Центральном округе Краснодара уложили новый участок теплотрассы. Сейчас специалисты занимаются сваркой технологических стыков, сообщили в мэрии города.

Ранее устранить аварию обещали к 22:00 27 ноября. В ООО «Краснодартеплоэнерго» объяснили, что работы затянулись из-за сложностей при стыковке новой трубы со старыми сетями.

«Старые сети представляют собой «голые» металлические трубы, а на месте поврежденного участка мы уложили современный трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана. В итоге возникли некоторые трудности при их стыковке. Планируем завершить все работы в течение нескольких часов», — сказали в компании.

Юга.ру писали, что днем 26 ноября в центре Краснодара из-за аварии отключили отопление и горячую воду. Причиной стала скрытая утечка подземной теплотрассы по улице Орджоникидзе, 69.

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