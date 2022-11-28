В центре Краснодара продолжают ремонтировать теплотрассу, из-за которой в городе отключили отопление

Специалисты обещают закончить работы на теплотрассе по улице Орджоникидзе в Краснодаре в течение нескольких часов

На месте аварии в Центральном округе Краснодара уложили новый участок теплотрассы. Сейчас специалисты занимаются сваркой технологических стыков, сообщили в мэрии города.

Ранее устранить аварию обещали к 22:00 27 ноября. В ООО «Краснодартеплоэнерго» объяснили, что работы затянулись из-за сложностей при стыковке новой трубы со старыми сетями.

«Старые сети представляют собой «голые» металлические трубы, а на месте поврежденного участка мы уложили современный трубопровод с теплоизоляцией из пенополиуретана. В итоге возникли некоторые трудности при их стыковке. Планируем завершить все работы в течение нескольких часов», — сказали в компании.

Юга.ру писали, что днем 26 ноября в центре Краснодара из-за аварии отключили отопление и горячую воду. Причиной стала скрытая утечка подземной теплотрассы по улице Орджоникидзе, 69.