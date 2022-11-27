Днем 26 ноября в Центральном округе Краснодара из-за аварии отключили отопление и горячую воду. Утром 27 ноября в Прикубанском округе отключили свет

В 13:16 26 ноября телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерская службы объяснил отключение скрытой утечкой подземной теплотрассы по улице Орджоникидзе, 69. На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго».

Подача тепла и горячей воды приостановлена в жилые дома на улицах Орджоникидзе, Седина, Гудимы, Суворова, Мира, Гимназическая, Ленина, Леваневского, Красноармейская, Коммунаров, Комсомольская, Кирова, Октябрьская, Чкалова, Фрунзе, Кубанская набережная, Пушкина и другие.

В 15:21 телеканал «Краснодар» уточнил, что отключение коснулось и соцобъектов. И. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко сказал, что время ремонта станет известно только после откачки воды и диагностики.