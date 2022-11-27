Одна из жительниц Комсомольского микрорайона сообщила редакции Юга.ру, что «вода в трубе есть, но она еле теплая, ниже температуры тела». Она уточнила, что проблема касается домов по адресам улица Сормовская, 175/1, 175/2 и 177, Тюляева 11, 13.

«Мы все снабжаемся от центрального теплового пункта 120. Такая же проблема и в других домах до самой Уральской. Подавали заявки в ГУК- Краснодар, но это не от них зависит. Подали заявку в АТЭК, диспетчер зарегистрировал, но причину никто не объясняет. Сообщили в 112», — рассказала женщина.

Она добавила, что так как люди пользуются этой «чуть теплой водой», за нее выставят оплату. «Сделают копеечный перерасчет за недопоставку теплоносителя. Знаем, ведь это не в первый раз», — заключила собеседница.