В Комсомольском районе Краснодара третий день нет горячей воды. Сегодня там отключили свет

Краснодарский край

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  • Кухня © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Кухня © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 25 ноября жители Комсомольского микрорайона Краснодара жалуются на низкую температуру горячей воды. 27 ноября в Комсомольском и Пашковском отключили свет

Одна из жительниц Комсомольского микрорайона сообщила редакции Юга.ру, что «вода в трубе есть, но она еле теплая, ниже температуры тела». Она уточнила, что проблема касается домов по адресам улица Сормовская, 175/1, 175/2 и 177, Тюляева 11, 13.

«Мы все снабжаемся от центрального теплового пункта 120. Такая же проблема и в других домах до самой Уральской. Подавали заявки в ГУК- Краснодар, но это не от них зависит. Подали заявку в АТЭК, диспетчер зарегистрировал, но причину никто не объясняет. Сообщили в 112», — рассказала женщина.

Она добавила, что так как люди пользуются этой «чуть теплой водой», за нее выставят оплату. «Сделают копеечный перерасчет за недопоставку теплоносителя. Знаем, ведь это не в первый раз», — заключила собеседница.

«Называемся «Прогрессом», но он до нас ещё не дошёл»:

Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара не публиковал каких-либо объявлений о проблемах с горячей водой в том районе. Однако 27 ноября в 11:14 ЕДДС сообщила об отключении электричества в Карасунском округе: «Из-за повреждения кабеля 6-10 кВ отключены подстанции «ПШ-402», «ПШ-403». На месте работает аварийная бригада».

В результате без света остались улицы Комсомольского и Пашковского микрорайонов: Сормовская, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, 8 Марта, Крайняя, Почтовая, Старокорсунская, Фадеева, 1 Мая и Украинская. Ориентировочное время ремонта в сообщении не уточнялось. Также неясно, коснулось ли отключение социальных объектов.

Как сообщали Юга.ру, 27 ноября минимум 17 улиц в центре Краснодара уже сутки остаются без тепла и горячей воды. Тем временем, краснодарская фирма пообещала обогреватели европейцам за извинения перед РФ. 

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