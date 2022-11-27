18 ноября тульский кластер «Октава» открыл одну из выставок биеннале «Искусство будущего». В ней участвуют художники, ранее объявившие свою пацифистскую позицию

Креативное пространство работает на базе одноименного действующего завода с 2018 года. Это совместный проект инвестора Михаила Шелкова, военно-промышленной госкорпорации «Ростех» и руководства Тульской области. Помимо звукозаписывающей аппаратуры, завод «Октава» специализируется на технике военного назначения, используемой в военной авиации и других войсках.

Экспозиция «Живой объект» в Туле состоит из 18 проектов художников, создающих медийные, технологические и интерактивные объекты. Самые известные авторы — Дмитрий Морозов, известный под псевдонимом ::vtol::, и арт-группа Recycle, долго работавшая в Краснодаре, — ранее выступали против спецоперации в Украине. Морозов опубликовал пацифистский призыв на трех языках 24 февраля на своем сайте. 27 февраля аккаунт recycleart разместил подобный пост в Instagram*. Оба заявления доступны на момент публикации этой новости.