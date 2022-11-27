Группа Recycle, создавшая объекты в парке «Краснодар», участвует в выставке, связанной с военной промышленностью. Ранее художники призывали к миру
18 ноября тульский кластер «Октава» открыл одну из выставок биеннале «Искусство будущего». В ней участвуют художники, ранее объявившие свою пацифистскую позицию
Креативное пространство работает на базе одноименного действующего завода с 2018 года. Это совместный проект инвестора Михаила Шелкова, военно-промышленной госкорпорации «Ростех» и руководства Тульской области. Помимо звукозаписывающей аппаратуры, завод «Октава» специализируется на технике военного назначения, используемой в военной авиации и других войсках.
Экспозиция «Живой объект» в Туле состоит из 18 проектов художников, создающих медийные, технологические и интерактивные объекты. Самые известные авторы — Дмитрий Морозов, известный под псевдонимом ::vtol::, и арт-группа Recycle, долго работавшая в Краснодаре, — ранее выступали против спецоперации в Украине. Морозов опубликовал пацифистский призыв на трех языках 24 февраля на своем сайте. 27 февраля аккаунт recycleart разместил подобный пост в Instagram*. Оба заявления доступны на момент публикации этой новости.
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Выставка посвящена «изменениям, которые технологии привносят в жизнь каждого человека и общества». Судя по описаниям и фотографиям, представленным организаторами, работы выставки не проблематизируют изменения, которые привносит в жизнь людей военная промышленность.
«В работе «Дыхание» знаменитый арт-дуэт Recycle представляет неперерабатываемые искусственные материалы как новый культурный слой эпохи, который в будущем, возможно, останется главным свидетельством нашей цивилизации», — написано на сайте биеннале.
Выставку поддерживает президентский фонд культурных инициатив. Символично, она работает до 24 февраля 2023-го. Билет стоит 300 рублей.
Как сообщали Юга.ру, 25 октября 2019 года в парке «Краснодар» открыли скульптуру Recycle «Геолокация». В июне 2020-го Андрей Блохин и Егор Кузнецов представили еще одну инсталляцию в парке, созданном Сергеем Галицким — «Искусственная среда».
* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
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