В Адыгее за полгода отдохнули более 100 тыс. туристов

В первом полугодии 2022 года коллективные средства размещения Адыгеи приняли 103 тыс. человек

По данным Адыгеястата, в республике работают 8 туроператоров, 35 турагентов, 53 гостиницы и один туристско-информационный центр. В первом полугодии 2022-го коллективные средства размещения приняли 103 тыс. человек. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года, когда республику посетили 54 тыс. туристов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что интерес к Адыгее как месту отдыха ежегодно растёт: сегодня это уже полмиллиона туристов в год. Итоги 2021 года показывают, что увеличивается не только количество бронирований, но и время пребывания в республике.

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«Это очень важные для нас показатели, и они будут только расти вместе с развитием отрасли. Для этого продолжаем создавать необходимую инфраструктуру, которая позволит реализовать много туристских проектов. При поддержке федерального центра удалось серьезно продвинуться в такой работе», — сказал Кумпилов.

Он подчеркнул, что в прошлом году в помощь регионам в стране заработал новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».