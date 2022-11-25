В историческом центре Ростова могут снести более 600 домов

В Ростове 624 дома могут признать аварийными и снести. В Министерстве ЖКХ сказали, что это не так

Управляющие компании нескольких районов Ростова-на-Дону получили факсограммы со списком домов, подлежащих сносу. В документе сказано, что он составлен по результатам проверки прокуратурой области и направлен в министерство ЖКХ, сообщил Donnews.

«Прошу организовать мониторинг домов, находящихся в вашем управлении, для решения вопроса о признании их аварийными, подлежащими сносу и исключению из Региональной программы по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Ростовской области на 2017-2049 годы», — написано в факсограмме.

Большинство из этих домов находятся в историческом центре Ростова. В Министерстве ЖКХ сказали, что речь идет только об обследовании зданий. В ведомстве пояснили, что управляющие компании обязаны два раза в год осматривать дома для установления возможных причин дефектов. По результатам работы специалисты должны принять меры и обеспечить безопасность проживания в этих домах.

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